مكة المكرمة 10 شعبان 1441 هـ الموافق 03 إبريل 2020 م واسوثقت وكالة الأنباء السعودية اليوم, تطبيق والتزام المواطنين والمقيمين في مكة المكرمة بأمر منع التجول على مدى 24 ساعة يوميا، الذي اتخذ كأحد الإجراءات الاحترازية والوقائية الضرورية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.ورصدت عدسة "واس" خلال جولتها الميدانية تواجد القطاعات الأمنية في الشوارع العامة والأحياء والتقاطعات والميادين, لمتابعة تطبيق المواطنين والمقيمين لقرار منع التجول، الذي يأتي في إطار الجهود المكثفة للمحافظة على سلامة وصحة الجميع التي جعلتها حكومة المملكة في قمة أولوياتها واهتماماتها.وتأتي هذه الإجراءات الاحترازية والوقائية تنفيذا لتوصيات الجهات الصحية المختصة برفع درجة التدابير لتلك الإجراءات الوقائية للحد من انتشار الفيروس, كما تستمر القطاعات الحيوية المستثناة من قرار منع التجول في تقديم خدماتها بكل يسر ومرونة وسط متابعة مستمرة من الجهات الأمنية الموجودة في الشوارع والميادين ومختلف المرافق على مدار الاربع والعشرين ساعة.// انتهى //15:38ت م0068