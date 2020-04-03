مكة المكرمة 10 شعبان 1441 هـ الموافق 03 إبريل 2020 م واسأقر مجلس إدارة جمعية المودة للتنمية الأسرية في اجتماعه الثالث والثلاثين الذي جرى عن بعد بسبب الظروف الراهنة توفير سلال غذائية لعدد 5000 أسرة متضررة, وذلك تجاوباً مع حملة برا بمكة التي وجه بإطلاقها صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، بالإضافة إلى مبادرات أخرى بالشراكة مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ومجلس الجمعيات الأهلية عبر حملة مجتمع واعي التي تتمثل في مبادرة الدعم النفسي وتقديم الاستشارات النفسية والأسرية والتربوية والاقتصادية لعدد 2500 أسرة في منطقة مكة المكرمة، ومبادرة بناء قدرات الأسرة لمواجهة الأزمة حيث يتم تقديم برامج التدريب عن بعد لتمكين الأسرة معرفياً لما تحتاجه أثناء الأزمة لعدد 2000 أسرة.وبين رئيس مجلس إدارة الجمعية المهندس فيصل بن سيف الدين السمنودي الأداء الاجتماعي والمالي للربع الأول من السنة 2020م, حيث كان عدد المستفيدين في هذا الربع 10,826 مستفيداً 52% منهم من الإناث و 48٪ من الذكور ، حيث جرى تقديم 78 دورة تدريبية بواقع 520 ساعة تدريبية لعدد 2,889 مستفيداً، وفي أكاديمية الحياة جرى تقديم 31 دورة تدريبية حرفية خاصة بالسيدات من الأرامل والمطلقات والأسر المنتجة لعدد 761 مستفيدة بواقع 520 ساعة تدريبية ، وفي قسم الحماية والإرشاد الأسري كان قد تم 4,945 جلسة استشارية لعدد 3,226 مستفيد ومستفيدة بمتوسط نسبة صلح 51٪.وأوضح أنه في الركن الاستشاري الذي جرى تنفيذه في المول التجاري استفاد منه عدد 50 مستفيداً ، وجرى تأهيل إلى الآن عدد 21 مختصاً ومختصة ، وفي برنامج شمل للرعاية الوالدية تم تقديم 17,516 خدمة لعدد 3,816 أسرة في 6 فروع بمنطقة مكة المكرمة.// انتهى //15:50ت م0071