الدمام 10 شعبان 1441 هـ الموافق 03 إبريل 2020 م واسأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية العميد زياد الرقيطي، أنه إشارة إلى ما تضمنه بيان وزارة الداخلية بشأن تقديم وقت بدء منع التجول في مدينة الدمام ومحافظة القطيف إلى الساعة الثالثة عصراً، وذلك اعتباراً من اليوم الجمعة 10/ 8/ 1441هـ فإن نطاق المنع سيطبق وفق التالي:الدمام:من طريق الإمام محمد بن عبد الوهاب الفاصل بين الدمام والظهران مروراً بطريق الأمير متعب بن عبد العزيز وحتى نقطة التقائه بطريق الميناء بدوار قصر الخليج، ومن الطريق ذاته باتجاه الميناء شرقاً وحتى نقطة التقائه بطريق الملك فهد "الكباري"، ومن ثم باتجاه الخبر جنوباً وحتى نقطة التقائه بطريق الملك سعود" القشلة"، ومن ثم باتجاه حي النورس شرقاً مروراً بمعهد الدراسات البحرية حتى نهاية الحي، أما أحياء الفاخرية وهجر والشعلة والسمحانية والصفا والفنار فهي خارج حدود الدمام.القطيف:نفس الحدود المعلنة سابقاً من سيهات جنوباً إلى صفوى شمالاً.وشدد العميد الرقيطي على أهمية بقاء سكان المدن والمحافظات في منازلهم وعدم الخروج إلا للحاجة القصوى في أوقات السماح المعلنة، حيث يعد ذلك من الإجراءات الاحترازية والضرورية للحفاظ على الصحة العامة.//انتهى //16:20ت م0076