عدن 10 شعبان 1441 هـ الموافق 03 إبريل 2020 م واسوزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم 263 سلة غذائية للنازحين والمتضررين من كارثة السيول في مخيم عمار بن ياسر بمديرية دار سعد بمحافظة عدن، بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية، استفاد منها 1,578 نازحًا ومتضررًا.ويأتي ذلك في إطار التدخل العاجل لمركز الملك سلمان للإغاثة لمساعدة المتضررين من السيول والنازحين في عدد من المحافظات اليمنية.// انتهى //16:44ت م0077