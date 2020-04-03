الباحة 10 شعبان 1441 هـ الموافق 03 إبريل 2020 م واسأوضحت جامعة الباحة أن عدد المستخدمين الذين سجلوا خلال الأسبوع الماضي دخولهم عبر برنامج "رافد" التعليم عن بعد بلغ 92254 ألف مستفيد, حيث جرى رصد أكثر من 57844 ألف واجب إلكتروني, بينما بلغ عدد الجلسات التي جرى إنشاؤها 5379 جلسة, كما بلغت نسبة إحصاءات الحضور للفصول الافتراضية 154890 , وعدد ساعات المحاضرات المسجلة 16739:55:47 ساعة.وأكدت جامعة الباحة أنه بتوجيه ومتابعة من معالي مدير الجامعة الدكتور عبدالله بن يحيى الحسين، جرى وضع خطة تضمنت إنشاء جلسات افتراضية عبر برنامج "رافد" لجميع مقررات الجامعة بمختلف درجاتها العلمية، وإقامة ورش تدريبية عن بعد لجميع أعضاء هيئة التدريس، وفريق فني يستقبل الطلبات والاستفسارات, حيث بلغ عدد البلاغات الفنية 675 بلاغاً, إضافة إلى تنفيذ عدد من الدورات وورش العمل باللغتين العربية والإنجليزية، وإعداد أدلة إرشادية مصورة تشرح جميع خصائص النظام الأساسية بشكل ميسر، وفتح قاعات افتراضية وفق أوقات المحاضرات التقليدية المعتمدة في الجدول الدراسي لجميع مقررات الجامعة.وتأتي الخطة بعد تعليق الدراسة المؤقت، من خلال إعداد وتنفيذ خطة تأهب ضمن إطار عمل الإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا.// انتهى //16:47ت م0079