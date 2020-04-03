الدمام 10 شعبان 1441 هـ الموافق 03 إبريل 2020 م واستابعت الجهات الأمنية بالمنطقة الشرقية اليوم التزام وتجاوب المواطنين والمقيمين في مدينة الدمام ومحافظة القطيف لقرار تقديم وقت منع التجول من الساعة الثالثة عصراً وذلك اعتباراً من اليوم الجمعة 10/ 08/ 1441هـ وحتى إشعار آخر ، كأحد الإجراءات الاحترازية والوقائية الضرورية للحد من انتشار فيروس كورونا "كوفيد - 19".ووثقت عدسة " واس" مع بدء سريان تقديم وقت منع التجول عند الساعة الثالثة عصراً خلو الطرق من المارة والمركبات ، ما يؤكد استشعار المواطنين والمقيمين بعظم المسؤولية في تطبيق هذا الأمر والمكوث في المنازل, وذلك ضمن سلسلة الإجراءات الوقائية المتخذة للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد.يذكر أن القرار استثنى الخدمات والنشاطات التي سبق الإعلان عنها وفي أضيق الحدود ووفق الإجراءات والضوابط التي حددتها الجهة المعنية.// انتهى //16:48ت م0081