تبوك 10 شعبان 1441 هـ الموافق 03 إبريل 2020 م واسرفع صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - نيابة عن جميع أهالي المنطقة الشكر والتقدير وعظيم الامتنان على أثر صدور أمره الكريم القاضي بصرف (تسعة مليارات ريال) تعويضاً لأكثر من 1.2مليون مواطن يعملون في المنشآت المتأثرة من تداعيات كورونا.وقال سموّه : إن هذا الأمر الكريم يُجَسِّد ما اعتاده أبناء المملكة العربية السعودية من ولاة الأمر من رعاية وحرص واهتمام وأيضاً من أُبُوّه حانيةً, وأيضاً امتداداً لحرصه - حفظه الله - على التخفيف من الآثار الاجتماعية والاقتصادية من تبعات الوباء العالمي على منشآت القطاع الخاص وسوق العمل, مشيراً سموه إلى المشاعر الجياشة التي أبداها الجميع في المنطقة لما سيكون لهذا الأمر الكريم من أثرٍ كبير للكثير من الأُسر.وأضاف سمو أمير المنطقة أنَّ المواطن ينعم بالرعاية الحانية لتوفير الحياة الكريمة والعيش الرغيد, سائلًا المولى عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين ويُدِيم على بلادنا عزها ورفعتها.// انتهى //16:50ت م0082