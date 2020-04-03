بيروت 10 شعبان 1441 هـ الموافق 3 ابريل 2020 م واسأغلق مؤشّر بورصة بيروت لتداول الأسهم والأوراق المالية، اليوم على تراجع بنسبة 2.17% أي ما يعادل 5 نقاط ، ليغلق عند مستوى 591.10 نقطة.وبلغت كمية الأسهم المتداولة 9 ملايين و24 ألفا و852 سهماً، بقيمة 12 مليوناً و320 ألفاً و590 دولاراً أمريكياً، نفّذت من خلال 12 صفقة.كما انخفضت القيمة الرأس مالية للشركات المدرجة لتصل إلى 6 ملايين و138 ألف دولار أمريكي، مقارنة مع 6 ملايين و271 ألف دولار لجلسة التداول السابقة.// انتهى //16:50ت م0083