الرياض 10 شعبان 1441 هـ الموافق 03 إبريل 2020 م واسأكد معالي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور هشام بن سعد الجضعي, أن أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بتحمل الحكومة من خلال نظام (ساند) نسبة 60% من رواتب موظفي القطاع الخاص السعوديين في المنشآت المتأثرة من التداعيات الحالية جراء انتشار فيروس كورونا يشكل امتداداً لحرصه -أيده الله- على التخفيف من الآثار الاجتماعية والاقتصادية الناتجة عن الوباء على منشآت القطاع الخاص.وأوضح أن من شأن هذا الأمر الكريم الإسهام في استمرارية الأعمال ودعم القطاع الخاص لتجاوز تداعيات فيروس كورونا على سوق العمل، ومواصلة البناء والتقدم الذي يميز المملكة في هذا العهد الزاهر, مؤكدا أن الهيئة العامة للغذاء والدواء وعلى نهج خادم الحرمين الشريفين ستواصل دعم القطاع الخاص وتقديم التسهيلات الممكنة بهدف استمرارية الأعمال وتعزيز الأداء في هذه الظروف الاستثنائية, سائلاً الله أن يحفظ المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -.وقال : "تفخر المملكة أن لها قائداً حكيماً، يبذل كل ما في وسعه لدعم أبنائه المواطنين وتوفير أفضل الوسائل التي تضمن لهم العيش الكريم، ويصل خيره إلى كل إنسان على هذه الأرض المباركة بما في ذلك المقيمون ومخالفو نظام الإقامة في هذه الظروف الاستثنائية التي يواجه فيها العالم أجمع أشرس جائحة تتمثل في فيروس كورونا كوفيد 19.ونوه بأمر خادم الحرمين الشريفين - أيده الله - بتقديم الرعاية الصحية مجانًا لجميع المواطنين والمقيمين ومخالفي نظام الإقامة في جميع المنشآت الصحية العامة والخاصة في كل ما يتعلق بالعلاج من الفيروس.// انتهى //16:51ت م0084