نجران 10 شعبان 1441 هـ الموافق 03 إبريل 2020 م واسرفع صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، باسم الموظفين السعوديين بالقطاع الخاص بالمنطقة، وملاك المنشآت، وباسمه، الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، على صدور أمره الكريم باستثناء العاملين السعوديين في منشآت القطاع الخاص، المتأثرة من التداعيات الحالية جراء انتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد ١٩)، من بعض مواد نظام التأمين ضد التعطل عن العمل.ونوّه سموه بما يوليه خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - من رعاية كريمة وعناية سخية، تجلت في كل الأوامر والإجراءات والمواقف التي اتخذتها المملكة، منذ ظهور فيروس كورونا الجديد، تجاوزت هذه الرعاية الحدود الصحية والإنسانية، لتشمل وتستوعب الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وغيرها.وأكد سمو أمير المنطقة أن أمر خادم الحرمين الشريفين - أيده الله - يترجم وضوح وصدق العلاقة بين الملك والشعب، ما بين أمره - رعاه الله - اليوم، وما خاطب به الشعب قبل أسبوعين بلغة الصراحة، حين أكد حرصه الشديد على توفير ما يلزم المواطن من دواء وغذاء واحتياجات معيشية، وبذل الغالي والنفيس للمحافظة على صحته وسلامته، وتوفير كل أسباب العيش الكريم له, وقال سموه "ترعى شعبك أيها المليك .. فيبادلك الشعب الوفاء بالسمع والطاعة، والحب والولاء .. فدمت للوطن وللمواطن عزًّا ومجدًا وسؤددًا وذخرًا".وفي ختام تصريح سموه، أعلن الأمير جلوي بن عبدالعزيز عن استفادة نحو ١٣ ألف مواطن عامل بالقطاع الخاص بمنطقة نجران من الأمر الكريم، داعيًا الله أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وأن يحفظ لهذا الوطن شعبه، وأمنه وأمانه، وأن يرفع عنه الوباء، ويديم له الخير.// انتهى //16:52ت م0085