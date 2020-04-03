الخبر 10 شعبان 1441 هـ الموافق 03 إبريل 2020 م واسافتتحت أمانة المنطقة الشرقية اليوم، أولى الأسواق المؤقتة الثلاث والخاصة ببيع الخضار والفواكه بحي العليا بمحافظة الخبر، وذلك بعد تهيئته، انفاذاً لتوجيهات إمارة المنطقة الشرقية، التي وجهت بإنشاء أسواق مؤقته بالدمام والخبر، لتخفيف حدة الازدحام في سوق الخضار والفواكه المركزي بالدمام.وأفادت الأمانة أن بلدية محافظة الخبر هيأت موقع على مساحة 10 آلاف متر مربع بحي العليا، ليكون مقراً لسوق الخضار والفواكه وتحقيق المتطلبات والاحتياجات اللازمة للسكان وإيجاد بدائل متعددة أمامهم لتوفير احتياجاتهم الغذائية اليومية، وضمن إجراءاتها الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث بدأ السوق باستقبال المتسوقين، وسيستمر يومياً من الساعة 6 صباحاً حتى الخامسة مساءً.وأبانت أمانة الشرقية أنه جرى اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية داخل السوق والأماكن المحيطة به من حيث التعقيم والتطهير والنظافة، وتطبيقها على الباعة والمتسوقين وجميع العاملين داخل السوق، كما جرى تخصيص مكتب للبلدية في الموقع للمتابعة والرقابة، ومتابعة تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية في السوق، وتخصيص عدد من عمال النظافة للعمل في السوق مع تطبيق الإجراءات التي تتبعها الأمانة في منافذ بيع الأغذية كافة.وأشارت الأمانة إلى أنه سوف يتم افتتاح سوقين مؤقتين في غرب وشرق الدمام لتخفيف حدة الازدحام، مبينة أن أسواق الخضار والفواكه المؤقتة رافداً مهماً لتلبية متطلبات الحياة العامة، وتأمين احتياجات المواطنين والمقيمين من الخضار والفواكه، وذلك ضمن حزمة من الإجراءات الوقائية التي اتخذتها الأمانة لتنظيم عمل الأسواق وتخفيف حدة الازدحام.// انتهى //16:53ت م0086