رفحاء 10 شعبان 1441 هـ الموافق 03 إبريل 2020 م واسرصدت وكالة الأنباء السعودية "واس" أثناء جولاتها المستمرة على متاجر وأسواق محافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية التزامها بتطبيق الإجراءات الوقائية للحد من انتشار جائحة فيروس كورونا، وانتقاله للمستهلكين من المواطنين والمقيمين أثناء التسوق.وحرصت المتاجر والأسواق برفحاء على توفير وسائل السلامة من المعقمات والقفازات والإرشادات المكتوبة وتعقيم عربات التسوق قبل أن يستخدمها العميل ووضع عبارات إرشادية تحدد المكان المناسب للوقوف والمسافة المناسبة بين المتسوقين, كما تقوم بعض المحلات بعرض منتجات الخضار والفواكه مغلفة.وبرزت استجابة المواطنين والمقيمين لهذه الإجراءات من خلال تعاونهم مع هذه المرافق والتزامهم بالتنظيمات التي وضعتها، خلال تواجدهم للتسوق والتزود بالمؤن والمستلزمات الضرورية.// انتهى //16:58ت م0087