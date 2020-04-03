سياسي / الرئيس المصري يجري اتصالًا هاتفيًا برئيس وزراء إيطاليا
الجمعة 1441/8/10 هـ الموافق 2020/04/03 م واس
القاهرة 10شعبان 1441 هـ الموافق03 إبريل 2020 م واس
أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم اتصالاً هاتفياً برئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي .
وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي في تصريح صحفي : إن الرئيس السيسي أكد خلال الاتصال تضامن حكومة وشعب مصر مع حكومة وشعب إيطاليا إزاء انتشار فيروس كورونا المستجد ، والاستعداد الكامل لتقديم ما يمكن من دعم خلال هذه الظروف الصعبة، خاصةً من خلال تبادل الخبرات والتنسيق بين جهات تقديم الرعاية الصحية بالبلدين ، معرباً في الوقت نفسه عن خالص تعازيه في ضحايا فيروس كورونا المستجد في إيطاليا.
//انتهى //
17:05ت م
0089