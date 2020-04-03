القصيم 10 شعبان 1441 هـ الموافق 03 إبريل 2020 م واسوقفت الفرق الرقابية لوزارة التجارة بمنطقة القصيم، خلال الفترة من 26 مارس وحتى مطلع شهر أبريل على المنشآت التجارية للتأكد من استمرارية عملها في تقديم الخدمات للمستهلكين، والتحقق من التزامها بأنظمة حماية المستهلك.واستهدفت جولات "التجارة" في منطقة القصيم التي بلغ عددها 1300 جولة، تكثيف الرقابة على مخازن ومستودعات السلع والمنتجات الغذائية والمواد الاستهلاكية، وشملت البقالات والهايبر ماركت، محلات بيع اللحوم، والخضراوات والفواكه والأسماك، والمخابز، ومحطات بيع الوقود، وتم تحرير 107 مخالفات، 8.3 ٪ منها مخالفات مغالاة في الأسعار، وتم تطبيق الغرامات الفورية على المخالفين.وشملت الجولات، بريدة ، ومحافظات عنيزة، الرس، المذنب، البكيرية، البدائع، الأسياح، النبهانية، عيون الجواء، رياض الخبراء، الشماسية، عقلة الصقور، ضرية ومراكزها وقراها.وأكدت وزارة التجارة أن وتيرة العمل في هذه المنشآت تسير بشكل طبيعي من حيث وفرة السلع والمخزون، وتدفق إمدادات السلع الأساسية والمواد الاستهلاكية.وحثت المواطنين والمقيمين كافة على استخدام تطبيقات التوصيل الإلكترونية المسجلة لدى هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، لطلب جميع احتياجاتهم من مواد تموينية واستهلاكية طوال اليوم، وعدم الخروج من المنزل إلا للضرورة القصوى حفاظاً على سلامتهم وسلامة الآخرين، وامتثالاً لأوامر القيادة الرشيدة.وتستمر وزارة التجارة في تلقي البلاغات والشكاوى طوال ال24 ساعة من خلال تطبيق "بلاغ تجاري" على الرابط : https://mci.gov.sa/C-app، أو مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي لوزارة التجارة على الإنترنت.// انتهى //17:19ت م0090