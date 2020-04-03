الرياض 10 شعبان 1441 هـ الموافق 03 إبريل 2020 م واسأكد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا) اليوم أنه "من المبكر" و"غير المبرر" لأي بطولة محلية أن تتخذ قرار إلغاء الموسم بشكل نهائي بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، مهدداً بالإبعاد عن المسابقتين القاريتين لأندية الدوريات التي لا تُستَكمَل.ويأتي موقف الاتحاد القاري بعد يوم على قرار رابطة الدوري البلجيكي بإنهاء الموسم و"قبول الترتيب الحالي كتصنيف نهائي".وأبدى رئيس الاتحاد الأوروبي السلوفيني ألكسندر تشيفيرين في بيان المنظمة اليوم ثقته باحتمال عودة المنافسات في الأشهر المقبلة.وقال : "نعتقد أن أي قرار بإنهاء المسابقات المحلية في هذه المرحلة، سابق لأوانه وليس له ما يبرره".ومن المتوقع أن تصادق الجمعية العمومية على قرار رابطة الدوري البلجيكي بإيقاف الموسم نهائيا في 15 أبريل الحالي، وما يترتب عن ذلك من تتويج لبروج باللقب بما أنه كان يتقدم بفارق 15 نقطة على أقرب ملاحقيه قبل تعليق الدوري حتى نهاية الشهر الحالي.وشهد الدوري إنهاء 29 مرحلة من أصل 30 ضمن الدوري المنتظم، قبل انطلاق فترة الـ"بلاي اوف" التي كان مقرراً أن يشارك فيها أول ستة اندية في الترتيب، ونتيجة الدور الفاصل، يتأهل صاحب المركز الأول إلى دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال أوروبا، والوصيف إلى الدور التمهيدي الثالث من المسابقة القارية الأولى، والثالث إلى الدور الفاصل من الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ".وفي البيان الصادر اليوم، أشار الاتحاد الأوروبي إلى أنه مستعد حتى لإرجاء استئناف دوري أبطال أوروبا من أجل السماح بإنهاء البطولات الوطنية، كاشفاً بأن "مجموعات العمل على تواصل يومي لضمان الوصول إلى الهدف الأساسي المتمثل في إنهاء المسابقات بما في ذلك إمكانية استئناف مسابقتي +ويفا+ (أي دوري الأبطال ويوروبا ليغ) بعد انتهاء الدوريات المحلية"، في يوليو أو أغسطس.ويُتخَوف بأن تمهد بلجيكا بالقرار في حال تم التصديق عليه من قبل الجمعية العمومية منتصف الشهر الحالي، الطريق أمام البطولات الأوروبية الأخرى للسير على هذه الخطى، لاسيما في إيطاليا وإنكلترا حيث هناك مطالبة بإنهاء الموسم في ظل ارتفاع حالات الوفيات والإصابات بفيروس "كوفيد-19".ورأى البيان المشترك الصادر عن الاتحاد الأوروبي ورابطتي الأندية الأوروبية والدوريات الأوروبية أنه "من الأهمية القصوى منح الألقاب الرياضية على أساس النتائج وقال : "يجب أن نضمن ذلك طالما أن هناك فرصة أخيرة قائمة، وطالما أن هناك إمكانية لإيجاد حلول للروزنامة والعمليات والقوانين".وشكك البيان بإمكانية المشاركة في المسابقتين القاريتين لأندية الدوريات التي قررت إلغاء الموسم، موضحاً أن المشاركة في المسابقات الأوروبية تتحدد بالنتيجة الرياضية المحققة في نهاية كل بطولة محلية كاملة، والتوقف السابق لأوانه يثير الشكوك حول تحقيق هذا الشرط، أي ذلك المتعلق بضرورة أن يكون ترتيب الفرق مرتبطا بإنهاء الموسم بأكمله.وختم البيان "يحتفظ +ويفا+ بالحق في تقييم أحقية الأندية التي سيتم قبولها في مسابقاته للأندية في موسم 2020-2021.// انتهى //17:27ت م0091