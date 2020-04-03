ظهران الجنوب 10 شعبان 1441 هـ الموافق 03 إبريل 2020 م واسأوقفت لجنة التعديات التابعة لمحافظة خميس مشيط أمس, تعديات على مساحة 3500 متر مربع من الأراضي الحكومية البيضاء التي تقع "جنوب وشمال المحافظة" .وأوضح المتحدث الرسمي في بلدية خميس مشيط بدر آل خويلد، أن آليات البلدية قامت بإزالة الإحداثات المخالفة، بعد أن تحققت الفرق الميدانية لمتابعة التعديات من عدم وجود أي مستمسكات شرعية لدى المواطنين ما استوجب إزالة التعديات على الفور.// انتهى //17:46ت م0098