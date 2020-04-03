رام الله 10 شعبان 1441 هـ الموافق 3 أبريل 2020 م واسأعلنت الحكومة الفلسطينية اليوم إنه تم تسجيل 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) لمخالطين.وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم في الإيجاز الصحفي حول تطورات فيروس كورونا في فلسطين، اليوم : إن الإصابات الجديدة كانت نتيجة المخالطة لمصابين، وهم 5 من ضواحي القدس، و4 من محافظة رام الله والبيرة، وإصابة واحدة في طولكرم، موضحا بأن حالة جميع المصابين مستقرة ولم تطرأ أي مضاعفات على أية حالة.// انتهى //17:47ت م0099