عام / الحكومة الفلسطينية تعلن تسجيل 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا
الجمعة 1441/8/10 هـ الموافق 2020/04/03 م واس
رام الله 10 شعبان 1441 هـ الموافق 3 أبريل 2020 م واس
أعلنت الحكومة الفلسطينية اليوم إنه تم تسجيل 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) لمخالطين.
وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم في الإيجاز الصحفي حول تطورات فيروس كورونا في فلسطين، اليوم : إن الإصابات الجديدة كانت نتيجة المخالطة لمصابين، وهم 5 من ضواحي القدس، و4 من محافظة رام الله والبيرة، وإصابة واحدة في طولكرم، موضحا بأن حالة جميع المصابين مستقرة ولم تطرأ أي مضاعفات على أية حالة.
// انتهى //
17:47ت م
0099