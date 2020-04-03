الطائف 10 شعبان 1441 هـ الموافق 03 إبريل 2020 م واسوثقت عدسة " واس" مع سريان تقديم وقت منع التجول عند الساعة الثالثة عصر اليوم بمحافظة الطائف، خلو الطرقات والميادين العامة من المارة والمركبات، ما يؤكد التزام واستشعار المواطن والمقيم روح وعظم المسؤولية في تطبيق الأوامر والبقاء في منازلهم، وذلك ضمن حزمة من الإجراءات الوقائية المتخذة للحد من انتشار فيروس جائحة كورونا.وواصلت الجهات المعنية بمحافظة الطائف التزام وتجاوب المواطنين والمقيمين في المحافظة لقرار تقديم وقت منع التجول من الساعة الثالثة عصراً بدءً من اليوم وحتى إشعار آخر ، كأحد الإجراءات الاحترازية والوقائية الضرورية للحد من انتشار الفيروس.وكان قرار المنع استثنى الخدمات والنشاطات التي سبق الإعلان عنها وفي أضيق نطاق ووفق الإجراءات والضوابط التي حددتها الجهات المعنية في هذا الخصوص.// انتهى //19:33ت م0111