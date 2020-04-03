رام الله 10 شعبان 1441 هـ الموافق 3 أبريل 2020 م واسأفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن وزير شؤون القدس فادي الهدمي بعد اعتقاله صباح اليوم في معتقل "المسكوبية" تخلله اعتداء بالضرب المبرح.وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن التحقيق مع الوزير الهدمي تركّز على المساعدات التي تقدمها الحكومة الفلسطينية للمواطنين في مدينة القدس الشرقية المحتلة لمواجهة فيروس "كورونا".ونقلت الوكالة عن الهدمي قوله : إن شرطة الاحتلال ومخابراته قامت باقتحام منزلي فجر اليوم بصورة همجية، وفجروا بوابة المنزل وعاثوا فيه فسادا، وفتشوا كل الغرف، وهو ما تسبب بحالة من الرعب لدى أطفالي خاصة لأنهم استخدموا الكلاب البوليسية .وأضاف: اعتدوا علي بالضرب المبرح داخل معتقل المسكوبية، وأجبروني على وضع كمامة مستخدمة عليها آثار دماء .//انتهى//19:33ت م0112