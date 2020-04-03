رام الله 10 شعبان 1441 هـ الموافق 3 أبريل 2020 م واساستنكرت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي التصاعد المستمر في الانتهاكات الإسرائيلية بحق المواطنين الفلسطينيين والمسؤولين في القدس المحتلة ومحيطها، بما في ذلك الاعتقال المتكرر لوزير القدس فادي الهدمي والتنكيل به قبل الإفراج عنه.وقالت عشراوي في بيان اليوم : بدلاً من أن تركز إسرائيل جهودها على قمع الفلسطينيين ومنع جهود الحكومة الفلسطينية لتقديم الرعاية الصحية اللازمة لمكافحة انتشار الفيروس في القدس، يتوجب على القوات الإسرائيلية احترام التزاماتها كقوة احتلال بموجب القانون الدولي تجاه المواطنين الفلسطينيين الخاضعين لسيطرتها غير القانونية".وأضافت إن الاحتلال الإسرائيلي العنصري والمتطرف وممارساته غير القانونية بما فيها تقويض الجهود الفلسطينية لمواجهة وباء فيروس كورونا ، تشكل الخطر الحقيقي الذي يهدد حياة عشرات الآلاف من الفلسطينيين العُزّل في القدس وخارجها .ودعت المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية ذات العلاقة للتصدي للانتهاكات الإسرائيلية حتى نتمكن جميعًا من تركيز طاقاتنا على إنقاذ البشرية، مشددة على أن مكافحة هذا الوباء تتطلب تعاونا وتضامنا عالميين كما تتطلب متابعة منتهكي حقوق الإنسان ومحاسبتهم ومساءلتهم .//انتهى//19:35ت م0114