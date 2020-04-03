الرياض 10 شعبان 1441 هـ الموافق 03 إبريل 2020 م واستمكنت اللجنة المُنفِّذة للحملة الوطنية التطوعية "مجتمع واعٍ" بمنطقة الرياض خلال هذا الأسبوع من زيارة 44 حياً من أحياء العاصمة ذات الكثافة السكانية، و176 محلاً جرى خلالها توزيع 4363 حقيبة وقائية، وتقديم 15360 نصيحة تثقيفية مباشرة، وإجراء ما يزيد على 25000 اتصالاً توعوياً, إلى جانب تركيب 155 بانر في أماكن متفرقه وإنتاج 7 فيديوهات تثقيفية تخاطب جميع شرائح المجتمع لتوعيتهم بفايروس كورونا المستجد والحد من انتشاره.وكانت اللجنة التي يرأسها علي القباني مساعد مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض قد عقدت أمس اجتماعها الدوري عن بُعد لمناقشة التقارير الميدانية ونتائج الأسبوع الأول من أعمالها.وستتواصل أعمال اللجنة الفترة المقبلة، مع إمكانية توسيع رقعة زياراتها داخل الرياض وخارجها لتشمل المحافظات والمراكز التابعة.يُذكر أن اللجنة التي يقودها فرع موارد وتنمية منطقة الرياض تتكون من مجموعة من الأعضاء الممثلين لمجلس الجمعيات الأهلية ، ومركز التطوع الصحي بوزارة الصحة ، وإدارة التوعية بالشؤون الصحية بالرياض ، وممثلي الجمعية الخيرية الصحية لرعاية المرضى "عناية"، وجمعية التطوع الصحي "أثر" وهما الجهتان المنفذتان، وممثلين عن الهيئة العامة للأوقاف ومؤسسة السبيعي الخيرية ، وشركة اتحاد الراجحي كجهات داعمة.// انتهى //19:37ت م0115