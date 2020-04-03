المدينة المنورة 10 شعبان 1441 هـ الموافق 03 إبريل 2020 م واسأصدرت أمانة منطقة المدينة المنورة 844 رخصة وقرار خلال أسبوع لمختلف الأنشطة على مستوى الأمانة والبلديات, وذلك ضمن خدماتها الإلكترونية المقدمة للمواطنين عن بعد.وشملت الرخص والقرارات التي صدرت بهدف تعزيز الإجراءات الوقائية واستمرار الخدمات دون توقف ، 229 رخصة بلدية للمنشآت التجارية و91 رخصة بناء سكني وتجاري و393 قرار مساحي و131 رخصة حفريات لخدمات البنية التحتية.// انتهى //19:40ت م0117