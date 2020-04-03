عام / أمانة المدينة المنورة تُصدر 844 رخصة وقرار لمختلف الأنشطة خلال أسبوع
الجمعة 1441/8/10 هـ الموافق 2020/04/03 م واس
المدينة المنورة 10 شعبان 1441 هـ الموافق 03 إبريل 2020 م واس
أصدرت أمانة منطقة المدينة المنورة 844 رخصة وقرار خلال أسبوع لمختلف الأنشطة على مستوى الأمانة والبلديات, وذلك ضمن خدماتها الإلكترونية المقدمة للمواطنين عن بعد.
وشملت الرخص والقرارات التي صدرت بهدف تعزيز الإجراءات الوقائية واستمرار الخدمات دون توقف ، 229 رخصة بلدية للمنشآت التجارية و91 رخصة بناء سكني وتجاري و393 قرار مساحي و131 رخصة حفريات لخدمات البنية التحتية.
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19:40ت م
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