مكة المكرمة 10 شعبان 1441 هـ الموافق 03 إبريل 2020 م واستلقى مركز العمليات الأمنية الموحد (911) بمنطقة مكة المكرمة (678629) اتصالاً خلال الفترة من 28 رجب وحتى يوم الخميس 9 شعبان، ضمن مهامه في استقبال المكالمات وتحويلها للجهات الأمنية والخدمية والإجابة على استفسارات المواطنين والمقيمين عبر أنظمة آلية ومتطورة.ويقدم الخدمة في المركز أكثر من 2000 موظف وموظفة بلغات مختلفة، وذلك على مدار 24 ساعة، عبر قنواته وهي: الرقم الموحد 911، أو تويتر MOI__911، أو البريد الالكتروني moi911@moi.gov.sa.مما يذكر أن منطقة الرياض ستشهد تشغيلاً لهذه الخدمة قريباً إن شاء الله.// انتهى //19:41ت م0118