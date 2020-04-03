نجران 10 شعبان 1441 هـ الموافق 03 إبريل 2020 م واستنفذ الإدارة العامة للتعليم في منطقة نجران ممثلة بإدارة التدريب والابتعاث -بنات- حزمة من البرامج التدريبية للمعلمات عن بعد.وأوضح المتحدث الرسمي بتعليم منطقة نجران جابر مدخلي أنه بمتابعة من المدير العام لتعليم المنطقة الدكتور ملفي العتيبي تدشن إدارة التدريب والابتعاث - بنات خطتها للتطوير المهني "التدريب الإلكتروني" بمجموعة من البرامج التدريبية عن بعد عبر منصة المركز الوطني للتطوير المهني التعليمي الإلكتروني ، وتستهدف شاغلات الوظائف التعليمية ، مشيراً إلى أن رابط التسجيل لهذه البرامج هو : https://e-pedp.com/register.وأفاد مدخلي أن هذه البرامج ستنطلق الاثنين القادم 13 / 8 عبر منصة المركز الوطني للتطوير المهني التعليمي الإلكتروني وتتضمن 11 برنامج تدريبي، وتمتد على مدى أسبوعين، وهي برنامج الاستبانة الإلكترونية ، والمعلم في العصر الرقمي ، وتصميم الاختبارات الإلكترونية ، وإدارة الضغوط ، وإدارة الموقف الصفي ، وشبكة القيادة ، والأسئلة الصفية ، ومواصفات الاختبار الجيد وطرق إعداده، والفهم القرائي ، والتعامل مع الآخرين ، وفنيات تعديل السلوك.وأكد مدخلي أن الدورات والبرامج التدريبية الهادفة لتطوير التعليم ورفع المحصلة والقدرات الخاصة لمعلمي ومعلمات المنطقة مستمرة لتزويدهم بكل ما من شأنه التيسير عليهم في أداء مهامهم المهنية والرقي بالعملية التعليمية ، داعياً الراغبين في التدريب إلى الاطلاع على البرامج التدريبية واختيار المناسب لهم بالدخول عبر الرابط التالي لدليل المتدرب :https://drive.google.com/file/d/1-2P9op-XfQOlufKujxyK56RHr2t4wWWT/view?usp=drivesdk.// انتهى //19:42ت م0119