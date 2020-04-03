أبها 10 شعبان 1441 هـ الموافق 03 إبريل 2020 م واساعتمدت عمادة الدراسات العليا بجامعة بيشة 6 إجراءات لضمان سير العملية الأكاديمية بفاعلية، أثناء فترة تعليق الدراسة في مختلف قطاعات التعليم بالمملكة في ضوء التدابير والاحترازات الوقائية لمواجهة تفشي جائحة فيروس كورونا (كوفيد - 19).وأكدت العمادة استمرار العملية التعليمية عن بعد، وأن الاختبارات النهائية ستكون في موعدها المحدد باستخدام الوسائل المناسبة مالم ترد توجيهات بخلاف ذلك، مضيفة أنه ستتم مناقشة الرسائل العلمية عن بعد من خلال نظام البلاك بورد وفق الضوابط المعتمدة، وبالنسبة لمناقشة البحوث التكميلية والمشروعات البحثية فيتم تحديد الأسلوب المناسب لتنظيم المناقشات عن بعد عن طريق الكلية بالتعاون مع الأقسام العلمية.وأشارت إلى أنه جرى تمديد مدة استقبال خطط مشاريع الرسائل العلمية إلى يوم الخميس 23 شعبان الحالي، وفترة طلب حذف مقررات الفصل الدراسي إلى يوم الخميس 16 شعبان الحالي. مبينة أنه جرى تأجيل جميع إجراءات القبول في برامج الدراسات العليا للعام الجامعي المقبل وحتى إشعار آخر.// انتهى //19:42ت م0120