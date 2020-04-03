بريدة 10 شعبان 1441 هـ الموافق 03 إبريل 2020 م واسقال صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم : إن ما أمر به سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله- من تحمل الدولة 60٪ من رواتب العاملين السعوديين في القطاع الخاص الذين تأثروا من التداعيات الحالية جراء انتشار فيروس كورونا من خلال نظام ''ساند'' يأتي في إطار حرصه - أيده الله - على أبنائه وبناته المواطنين، سواء العاملين أو كذلك أصحاب العمل.وأضاف سموه : إن التدابير الوقائية التي اتخذتها المملكة للحد من انتشار هذا الوباء أثرت لا شك على قطاع الأعمال ، فكانت اليد الحانية من لدن خادم الحرمين الشريفين - رعاه الله - الذي يسهر من أجل رفاهية شعبه مهما كلف ذلك، وأن أمر الملك المفدى بتحمل الدولة لما يصل لتسعة مليارات ريال يأتي في سبيل استقرار هذا الوطن والمواطن، وهذا ليس بالأمر الجديد علينا في هذه البلاد، فعناية سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - بشؤون المواطنين وكذلك رجال الأعمال ليس بالأمر المستجد بل هو أصل أصيل في كل مناسبة وعند أي حدث، سائلاً المولى سبحانه وتعالى أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين لهذه البلاد، وأن يرفع هذه الجائحة عن بلادنا وعن العالم أجمع.// انتهى //20:31ت م0124