الباحة 10 شعبان 1441 هـ الموافق 03 إبريل 2020 م واسنوه صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة بأمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بأن تتحمل الدولة 60 % من رواتب موظفي ‫القطاع الخاص‬ السعوديين في المنشآت المتأثرة من التداعيات الحالية جراء انتشار فيروس ‫كورونا‬.وقال سموه: "رغم التحديات التي يواجهها العالم أجمع لمواجهة هذا الوباء إلا أن ‬خادم الحرمين الشريفين -رعاه الله- يصدر أمره الكريم حرصاً واهتماماً منه على أبناء وبنات هذا الوطن الغالي, ولتخفيف الآثار الاجتماعية والاقتصادية على منشآت القطاع الخاص.وأشار الأمير حسام بن سعود أن الدولة -أيدها الله- منذ بداية هذه الأزمة أصدرت عدة أوامر وقرارات وإجراءات جميعها تصب في مصلحة الوطن والمواطن, سائلا المولى عز وجل أن يحفظ لهذا الوطن خادم الحرمين الشريفين, وسمو ولي عهده الأمين على ما يبذلانه من جهود جبارة لتوفير سبل الراحة والرفاهية لشعب المملكة الوفي, وأن يديم على هذا البلد أمنه واستقراره.// انتهى //20:32ت م0125