الباحة 10 شعبان 1441هـ الموافق 03 أبريل 2020 م واسهطلت اليوم أمطار على منطقة الباحة, شملت أجزاء من مدينة الباحة وضواحيها ومحافظات بلجرشي والقرى وبني حسن والعقيق وبعض المراكز التابعة لها بالإضافة إلى عدد من المنتزهات بالمنطقة جعلها الله سقيا رحمة وبركة وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.من جهتها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة المواطنين والمقيمين إلى توخي الحيطة والحذر من مخاطر التقلبات الجوية التي تشهدها المنطقة هذه الأيام، واتباع إرشادات السلامة التي تقي من المخاطر التي تصاحب الحالات الجوية الماطرة.//انتهى//21:04ت م0139