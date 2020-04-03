ريو دي جانيرو 10 شعبان 1441 هـ الموافق 03 إبريل 2020 م واسمددت الحكومة البرازيلية إغلاق حدودها البرية لمدة 30 يوماً في الوقت الذي تكافح فيه لاحتواء أسوأ تفشٍ لفيروس كورونا المستجد في أمريكا اللاتينية.و القانون الجديد يعني حظر عبور الأجانب الحدود إلى البرازيل من أي من الدول العشر المجاورة لها، باستثناء نقل البضائع والمساعدات الإنسانية.وسجلت البرازيل أكثر من 8000 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، وأكثر من 320 حالة وفاة بسبب مرض كوفيد- 19 الذي يصيب الجهاز التنفسي ويسببه فيروس كورونا.// انتهى //21:06ت م0140