بغداد 10 شعبان 1441 هـ الموافق 03 إبريل 2020 م واسارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في عموم العراق إلى 820 إصابة مؤكدة, بعدما سُجل 48 إصابة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.وتوزعت الإصابات الجديدة على عشر محافظات هي بغداد والبصرة والنجف والسليمانية وأربيل والمثنى وبابل وذي قار وكركوك والأنبار.وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بعدم تسجيل أية حالات وفاة جديدة مما يعني بقاء عدد الوفيات الإجمالية على الرقم 54 ، فيما سُجل 24 حالة شفاء, ليبلغ إجمالي حالات الشفاء التام 226 حالة.// انتهى //21:06ت م0141