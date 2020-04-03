الأمم المتحدة 10 شعبان 1441 هـ الموافق 03 إبريل 2020 م واسحذرت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، من ارتفاع خطر الإصابة بالعدوى الجماعية بمرض فيروس كورونا في السجون في سوريا، مشيرة إلى عدم اتخاذ السلطات أي إجراء في هذا الصدد حتى الآن.جاء ذلك في تصريح صحفي للمتحدث باسم المفوضية روبرت كولفيل اليوم الذي أفاد أن الوضع في جميع السجون الرسمية المؤقتة ينذر بالخطر، وخاصة في السجون المركزية المكتظة، وفي مرافق الاعتقال التي تديرها الأجهزة الأمنية للنظام الأربعة, وفي سجن صيدنايا العسكري.وأعربت المفوضية عن مخاوف مماثلة بشأن الخطر الذي يتعرض له الأشخاص المحتجزون في مرافق مكتظة وغير صحية تديرها الجماعات المسلحة غير التابعة للنظام في شمال غرب البلاد وشمالها وشرقها.ودعت جميع الأطراف إلى السماح للجهات الفاعلة الإنسانية والفرق الطبية بالوصول دون عوائق إلى السجون وأماكن الاحتجاز الأخرى للتحقق من الظروف التي يعيش فيها المحتجزون وتقييم احتياجاتهم.وحثت المفوضية على تخفيف أو تعليق العقوبات التي تعيق حاليا توريد الأدوية والمعدات الطبية إلى أي جزء من سوريا خلال هذه الجائحة.// انتهى //21:38ت م0146