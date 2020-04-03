روما 10 شعبان 1441 هـ الموافق 03 إبريل 2020 م واسسجلت إيطاليا اليوم 766 حالة وفاة بسبب تفشي فيروس كورونا ليصل العدد الإجمالي إلى 14681 وفاة .وأفادت وكالة الحماية المدنية الإيطالية بأن أعداد حالات الإصابة الجديدة كانت أقل لترتفع بواقع 4585 مقارنة مع 4668 يوم أمس، ليصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة منذ بداية التفشي يوم 21 فبراير الماضي إلى 119827.والجمعة هو اليوم الخامس على التوالي الذي ظل فيه عدد الحالات الجديدة ضمن نطاق 4050-4782 .// انتهى //21:52ت م0147