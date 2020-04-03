جنيف 10 شعبان 1441 هـ الموافق 03 إبريل 2020 م واسأعلنت مديرة صندوق النقد الدولي كريستينا جورجيفا عن تخصيص تريليون دولار لمساعدة الدول النامية على مواجهة أعباء وباء كوفيد ١٩ .وأوضحت في مؤتمر عقدته منظمة الصحة العالمية اليوم توفير السيولة اللازمة لدفع رواتب مقدمي الرعاية الصحية وشراء معدات الوقاية والمعدات الطبية الأساسية ، وإنشاء العيادات الميدانية ، وإطلاق حملات التوعية ، داعية الدول إلى وضع النفقات الصحية على قائمة الأولويات .وأضافت أن الصندوق سيزيد من قدرته على تخفيف التزامات خدمة الديون لأعضائه الأكثر فقراً ، كما دعت إلى تجميد خدمة الديون الثنائية على البلدان الفقيرة طالما أن الاقتصاد العالمي مشلول بسبب الوباء .وأفادت بأن الصندوق لم يشهد في تاريخه الطلب الكبير على التمويل الطارئ الذي يشهده الآن، حيث طلبت حتى الآن ٨٥ دولة تمويل طارئ لمواجهة الوباء. وهو التمويل الذي وفره الصندوق في وقت قصير قياسي ، بسبب الزيادة الكبيرة للاحتياجات المالية في وقت الانخفاض المفاجئ في الأنشطة الاقتصادية والإيرادات.// انتهى //21:53ت م0148