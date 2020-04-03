الرياض 10 شعبان 1441 هـ الموافق 03 إبريل 2020 م واسأطلقت مدينة الملك عبدالله الطبية بمكة المكرمة مبادرة نوعية لخدمة المرضى والمراجعين عبر إتاحة استخدام التطبيقات الإلكترونية، أمام المراحعين لتلقي الخدمات الدوائية دون الحاجة لمراجعة المرضى للمدينة،وحرصاً منها على سلامة مرضاها وذلك تماشياً مع الإجراءات الاحترازية التي تنفذها لمنع انتشار فيروس كورونا الجديد.وأوضحت المدينة الطبية أنه يمكن للمرضى والمراجعين الاستفادة من هذه المبادرة من خلال دخول المستفيد على الموقع الإلكتروني (www.kamc.med.sa) وبعد النقر على الخدمات الإلكترونية يتم اختيار خدمة استلام وتوصيل الدواء، وفي حال وجود رصيد مستحق يتم تحويل الطلب للقسم المعني بالصيدلية، وتتم معالجة الطلب وتنفيذه خلال 3 أيام عمل، كما يتم إرسال رسالة نصية على الهاتف المحمول تفيد بتنفيذ الطلب في هذه الفترة.وأبانت المدينة الطبية أنه بإمكان المستفيدين الاستفسار أو التواصل على هاتف (0125549999) تحويلة صيدلية العيادات الخارجية 10640-10638 صيدلية الأورام 11610-11611 .// انتهى //22:01ت م0149