الدمام 10 شعبان 1441 هـ الموافق 03 أبريل 2020 م واس‏‎ثمن صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، الأمر الملكي الكريم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بأن تتحمل الحكومة من خلال نظام (ساند) 60% من رواتب موظفي القطاع الخاص السعوديين، للمنشآت المتأثرة بتداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، عبر آلية الدعم من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، بقيمة تصل إلى 9 مليارات ريال على أن تلتزم المنشآت باستئناف دفع أجور العاملين المستفيدين لديها وفق الأمر الملكي، فور توقف التعويض، كما تلتزم المنشأة بالاستمرار في دفع الأجور لبقية العمال (السعوديين وغير السعوديين) غير المشمولين بهذا التعويض.وقال سموه " دائمًا ما يؤكد خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد -حفظهما الله- على أهمية الإنسان في أولويات التنمية، ودوره المهم في بناء الأوطان، والأمر الملكي الكريم من خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- بدعم المواطنين العاملين في القطاع الخاص المتأثرين بتداعيات انتشار جائحة كورونا المستجد يؤكد معاملته - رعاه الله- لأبنائه المواطنين والمقيمين بشعور الأب الذي يراعي كل متطلباتهم، ويؤكد أن الدولة تنظر وتراعي كل الحالات المتأثرة بإجراءات حماية الأمن الصحي للمواطن والمقيم، وهي بذلك تبرهن أن حقوق الإنسان والاهتمام به أفعال تسبق الأقوال، واستشراف يدرك كل الجوانب"، داعياً المولى عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد، وأن يحفظ المملكة وشعبها والمقيمين فيها من شر هذه الجائحة، وأن يهيئ أسباب زوالها وانحسارها.// انتهى//.22:03ت م0152