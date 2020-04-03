الباحة 10 شعبان 1441هـ الموافق 03 أبريل 2020م واسيواصل أهالي منطقة الباحة والمقيمون بها الالتزام بأمر منع التجول، الذي يأتي ضمن الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا والحد من انتشاره، وهو مؤشر على وعي المواطن والمقيم.وتجولت عدسة وكالة الأنباء السعودية "واس" بمختلف الطرق الرئيسة والشوارع والميادين بمنطقة الباحة للوقوف على تطبيق القرار، الذي أظهر التزامًا من المواطنين والمقيمين وتجاوبهم واستشعارهم بمسؤولياتهم الداعمة لخطط حكومة المملكة في احتواء الفيروس في جميع المناطق، حيث عزز الانتشار الأمني على امتداد مساحة المنطقة في الطرق الرئيسة والشوارع والمنافذ المؤدية لها بمختلف الاتجاهات والأحياء والضواحي خارج النطاق العمراني، تطبيق القرار وضمان انسيابية وصول الخدمات الروتينية اليومية "التموينية والصحية والخدمية" لمحاور منطقة الباحة كافة.// انتهى //22:57ت م0174