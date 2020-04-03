واشنطن 10 شعبان 1441 هـ الموافق 03 ابريل 2020 م واسبحث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون هاتفياً اليوم عقد اجتماع للدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي لمناقشة وباء فيروس كورونا المستجد.جاء ذلك في بيان صدر عن البيت الأبيض طالب فيه الزعيمان زيادة التعاون من خلال الأمم المتحدة لمواجهة تفشي الفيروس, الذي سجلت الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا من انتشاره معدلاً مرتفعاً في عدد الوفيات والإصابات.// انتهى //22:57ت م0175