جيزان 10 شعبان 1441 هـ الموافق 03 إبريل 2020 م واسأكد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان أن أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله-، بتحمل الحكومة من خلال نظام (ساند) 60% من رواتب موظفي القطاع الخاص يأتي تأكيداً لما يوليه لابنائه وبناته المواطنين والمواطنات العاملين بالمنشآت المتأثرة بتداعيات انتشار فيروس كرونا المستجد "كوفيد-19"، عبر آلية الدعم من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، بأكثر من 9 مليارات من الريالات.وقال سموه :" لقد جسد الأمر الكريم حرص واهتمام خادم الحرمين الشريفين -أيده الله- بدعم القطاع الخاص، انطلاقاً من أهمية الدور الذي يقوم به هذا القطاع المهم والحيوي في دفع عجلة التنمية، ومسيرة النهضة والتطور الذي تعيشه المملكة، التي تعتمد على قدرات بشرية وطنية شابة ، هي محل اهتمام ورعاية خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ ويشمل نسبة كبيرة من ابناء وفتيات الوطن الغالي" .وشدد سمو أمير جازان على أن هذا الأمر الكريم هو استمرار لما تقدمه القيادة الرشيدة من دعم متواصل لما يترتب على هذه الجائحة التي تعيشها المملكة ودول العالم كافة، وتأكيد على ما توليه المملكة لأبنائها المواطنين، ومن رعاية أبوية وإنسانية لكل من تأثر جراء هذا الوباء الذي عم الجميع، وضمن سلسلة الإجراءات الوقائية والاحترازية التي نفذتها الدولة للحد من انتشار فيروس كرونا المستجد على جميع الأصعدة لحماية وتعزيز الاستقرار والجانب الصحي في المجتمع.ودعا سموه المولى عزوجل أن يديم علينا نعمة الأمن والأمان في ظل القيادة الرشيدة، وأن يرفع عن بلادنا وعن البشرية هذه الجائحة والوباء .//انتهى//22:58ت م0176