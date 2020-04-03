أملج 10 شعبان 1441 هـ الموافق 03 أبريل 2020 م واسالتزام المواطنين والمقيمين بمحافظة أملج بتطبيق أمر منع التجول، تؤكده مشاهد شوارع المحافظة وهي خالية من المارة والسيارات، فيما تنبض البيوت بالحياة، وسط تواجد أمني تقوده شرطة المحافظة بالتعاون مع عدداً من القطاعات الأمنية في إطار تطبيق أمر خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – بمنع التجول، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية للحد من خطر فيروس كورونا، إضافة إلى دوريات تعكف على تأمين الأحياء السكنية خلال ساعات أمر منع التجول، حفاظاً على أمن وسلامة وصحة المواطنين والمقيمين.// انتهى//22:58ت م0177