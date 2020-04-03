الأحساء 10 شعبان 1441 هـ الموافق 03 أبريل 2020 م واسيواصل أكثر من 200 ألف طالب وطالبة بمدارس تعليم الأحساء في مختلف المراحل الدراسية للعام الدراسي الجاري 1441هـ عبر المدرسة الافتراضية للتعليم عن بعد ، بهدف إكمال دراستهم والحفاظ على صحتهم من خطر فيروس كرونا المستجد ، حيث يشرف على تعليمهم أكثر من 17 ألف معلم ومعلمة ، وفق خطط متواصلة، ومتابعة حثيثة من القيادات التعليمية والإشرافية والمدرسية في مدارس المحافظة .وقد عزز أولياء الأمور نجاح هذه التجربة من خلال تعاونهم وترحيبهم بهذه البدائل التعليمية التي قدمتها وزارة التعليم عبر منصاتها التعليمية المتنوعة وسهلت على الطلبة الدخول لها والتفاعل معها بعيدًا عن مقاعد الدراسة، وتماشيًا مع القرارات الاحترازية التي اتخذتها حكومة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله للحد من تفشي الفيروس ، وتقيد الجميع بالبقاء في منازلهم والتعلم عن بعد بمساعدة أسرهم ومعلميهم ، إنفاذًا للتوجيهات حفاظًا على صحتهم وسلامتهم .وأوضحت المساعدة للشؤون التعليمية خلود بنت صالح الكليبي أن التعليم عن بعد يُعد خطوة رائدة قل أن تجدها في أنظمة التعليم بالعالم، وسط خيارات تعليمية متنوعة ومتاحة تلائم جميع الظروف المادية والمكانية لكل أسرة وبدون كلفة .ونوهت بالتأقلم السريع والحس المسؤول الملموس الذي أبداه الجميع بحسب مشاهداتنا وما يصلنا من تقارير مستمرة من الميدان ، وخير شاهد على ذلك الأعداد الكبيرة التي استخدمت قنوات التعليم عن بعد والاستمرار في التعلم دون أي فاقد تعليمي .من جانبه أشار مدير مكتب التعليم بالهفوف عبد العزيز بن يوسف الجندان إلى أنه من خلال المنظومة الإشرافية توحدت الجهود لتمكين المشرفين التربويين وقيادات المدارس ومعلميها من تطبيقات التعلم عن بعد عبر قنوات متعددة كاللقاءات وورش العمل وتفعيل مجموعات التواصل الاجتماعي وبوابة المستقبل.بدوره أكد مدير مكتب تعليم شمال الأحساء خالد بن حمد السليم، أن وزارة التعليم تبذل جهودًا جبارة لاستمرارية الرحلة التعليمية للطلبة عبر ٢٠ قناة تلفزيونية فضائية أو قنوات عين على اليوتيوب أو من خلال بوابة المستقبل الرقمية أو منظومة التعليم الموحدة ، وصاحب تلك الجهود نشاط إعلامي نوعي حمل لواء بث الوعي المجتمعي بالتعليم عن بعد الذي رسخ أهمية وأهداف التعليم عن بعد في مرحلة تعليق الدراسة ودور الجميع في استثمار تلك الجهود والمشاركة الفاعلة في تحقيق الهدف.فيما أفادت مديرة مكتب التعليم بالهفوف منيرة بنت فهد الهديان أن منسوبات مكتب التعليم بالهفوف قيادة ومشرفات وقيادات مدارس ومعلمات يعملون بشكل مستمر على متابعة استفادة الطالبات عبر التعليم عن بعد لضمان تحقق الأهداف التعليمية التي تنشدها وزارة التعليم.وعبر عدد من قادة وقائدات عدد من المدارس والمعلمين والمعلمات عن حرص الطلبة وتعاون أولياء أمورهم في مساندة ودعم الأبناء.تجدر الإشارة إلى أن تعليم الأحساء مستمر في نشر التوعية الإعلامية عن خطر فيروس كرونا وتفعيل المدرسة الافتراضية عبر التعليم عن بعد وذلك من خلال منصات التواصل الاجتماعي الرسمية التي تشرف عليها إدارة الإعلام التربوي بالتعاون مع مكاتب التعليم وإدارة شؤون الصحة المدرسية؛ تزامنًا مع توجيهات وزارة التعليم، وسط تفاعل كبير من مدارس المحافظة في قطاعي البنين والبنات .// انتهى //23:00ت م0179