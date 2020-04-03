محايل 10 شعبان 1441 هـ الموافق 03 إبريل 2020 م واسالتزمت محلات بيع أنابيب الغاز بمحافظة محايل بالخطط الاحترازية التي تطبقها البلدية من الحفاظ على التعقيم والتنظيف من قبل العمال، إضافة لارتداء الزبائن للكمامات والقفازات وترك مسافات كافية بينهم لدرء مخاطر فيروس كورونا، فيما شهدت هذه المحلات تقيد المواطنين والمقيمين الملتزمين بالتعليمات.وبين عدد من أصحاب تلك المحلات حرصهم على رفع مستوى التوعية والتثقيف الصحي لدى العاملين لدى هذه المحال، لضمان تقيدهم التام بالإجراءات الوقائية التي تتخذها الجهات المعنية من صحية وأمنية، وتعريفهم بأهمية هذه الإجراءات وإلزامهم بالنظافة والتعقيم وارتداء الكمامات أثناء تأدية أعمالهم حفاظاً على الصحة العامة، فيما تواصل بلدية محايل الجولات الرقابية الميدانية للوقوف على تلك المحلات، والتأكد من تنظيف أنابيب الغاز قبل بيعها للمستهلكين.// انتهى //23:01ت م0181