الدرب 10 شعبان 1441 هـ الموافق 03 إبريل 2020 م واسقام محافظ الدرب المهندس صالح بن علي القحطاني اليوم بجولة ميدانية لعدد من المراكز التجارية ومحلات المواد الغذائية في المحافظة برفقة مسؤول التموين بفرع وزارة التجارة بمنطقة جازان علي أبوشملة وأعضاء الفرق الميدانية بالفرع ولجنة الإصحاح البيئي التابعة لبلدية الدرب .وجاءت الجولة الميدانية للتأكد من الأسعار وتوفر المخزون الغذائي من السلع وأن تكون بمتناول الجميع ، فيما تابع محافظ الدرب كافة التدابير الاحترازية التي تطبقها المحال التجارية حفاظًا على الصحة والسلامة العامة ، والتقى العاملين ورواد المحال واطلع على جميع الاحترازات المطبقة في الأسواق والجهود المبذولة من جميع الجهات ذات العلاقة.ونوه المهندس القحطاني بمتابعة واهتمام صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز أمير منطقة جازان وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة ، لكل ما من شأنه العمل على خدمة المواطن والمقيم .وكان فرع وزارة التجارة بجازان قد أكّد مواصلة أعماله واستقبال البلاغات والشكاوى طوال الـ 24 ساعة عبر تطبيق بلاغ تجاري، فيما تواصل الفرق الرقابية بفروع الوزارة جولاتها الميدانية، للتأكّد من مدى التزام المنشآت التجارية والتموينية ومراكز الجملة والتجزئة بالتعليمات المحددة خلال هذه الفترة والوقوف على مخزونها الغذائي.// انتهى //23:27ت م0183