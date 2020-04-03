دومة الجندل 10 شعبان 1441 هـ الموافق 03 إبريل 2020 م واسشهدت محافظة دومة الجندل خلال ساعات منع التجول التزاماً كاملاً من المواطنين والمقيمين بهذا الأمر، نظير وعيهم بأن ذلك الأمر يأتي في إطار الإجراءات الرامية للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.عدسة "واس" بالجوف وثقت خلو الطرقات والميادين من المركبات والمارة، ما يؤكد استشعار المجتمع لحجم المسؤولية تجاه الالتزام بالمكوث في البيوت، وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى، والتقيد بالتوجيهات والتعليمات الرامية للحفاظ على سلامتهم.وحظيت الميادين والطرقات بانتشار رجال الأمن من مختلف القطاعات الأمنية، في إطار تأديتهم لواجبهم في الحفاظ على أرواح المواطنين والمقيمين وأمنهم، وبما يسهم في نجاح الإجراءات الاحترازية التي تطبقها المملكة لمواجهة ومحاربة هذا الوباء العالمي.// انتهى //23:27ت م0184