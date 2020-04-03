سكاكا 10 شعبان 1441 هـ الموافق 03 إبريل 2020 م واسنوه صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الجوف بأمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - القاضي بصرف (تسعة مليارات ريال) تعويضاً لأكثر من 1.2مليون مواطن يعملون في منشآت القطاع الخاص المتأثرة من تداعيات كورونا.وقال سموه إن هذا الأمر وما سبقه من أوامر ملكية تؤكد حرص قيادة هذه البلاد على مصالح أبنائها المواطنين والمواطنات والتخفيف من آثار جائحة كورونا عليهم وعلى مجتمعهم، رغم صعوبة الظروف التي يعيشها العالم من حولنا.وأكد سمو نائب أمير منطقة الجوف أن خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين " حفظهما الله " يحرصان على راحة المواطن وضمان أمنه واستقراره الاجتماعي بين أبنائه وأفراد أسرته وتوفير سبل الراحة لهم.ودعا سموه الله أن يديم على بلادنا نعمة الأمن والرخاء وأن يحفظ لنا قائد مسيرتنا خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ، ويدفع عن الجميع هذا الوباء.// انتهى //23:33ت م0186