تونس 10 شعبان 1441 هـ الموافق 03 إبريل 2020 م واسأدى فيروس كورونا المستجد إلى وفاة 18 شخصاً في تونس، وذلك منذ بداية انتشار الوباء داخل البلاد يوم 2 مارس الماضي وإلى اليوم.وأفاد بيان لوزارة الصحة التونسية اليوم أن أغلب الوفيات سُجلت في مدينة صفاقس جنوب تونس، تلتها محافظة أريانة المحاذية للعاصمة.من جانب آخر أكد القنصل العام بالنيابة في القنصلية التونسية في باريس رياض الفرشيشي وفاة 40 تونسيًا في فرنسا مصابين بفيروس كورونا.// انتهى //23:59ت م0188