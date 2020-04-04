المجمعة 10 شعبان 1441 هـ الموافق 03 إبريل 2020 م واسينظم مستشفى الملك خالد بمحافظة المجمعة حملة التبرع بالدم " خلك في بيتك .. حنا نجيك " بالتعاون مع جامعة المجمعة، وذلك يوم الأحد القادم وتستمر لمدة خمسة أيام.وستمكن الحملة الراغبين بالتبرع بالدم من ذلك من خلال زيارة الفريق لمقرات سكن المتبرعين وذلك من الساعة 7 م - 10م ، سعياً لتقديم الخدمة دون الحاجة للحضور لمقر المستشفى خلال فترة منع التجول.وبإمكان الراغبين في التبرع بالدم الإتصال أو إرسال رسالة عبر تطبيق Whats App على الرقم 0595089083 ليتسنى للقائمين على الحملة التواصل مع المتبرعين والتنسيق في ذلك .// انتهى //00:31ت م0190