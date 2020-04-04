جدة 10 شعبان 1441 هـ الموافق 03 إبريل 2020 م واستواصل أمانة محافظة جدة تكثيف جهودها الميدانية لمكافحة فيروس كورونا في نطاق ١٥ بلدية مرتبطة بأمانة جدة.وأوضح وكيل الأمين لبلديات المحافظات المهندس سعيد القرني أن بلديات المحافظات تعمل على مواصلة الأعمال المكثفة لتنفيذ الإجراءات الاحترازية اللازمة في مكافحة فيروس كورونا وحماية السكان من خطر انتشار العدوى، مضيفاً أن بلديات المحافظات جندت جميع طاقاتها منذ بداية الأزمة بالتعاون مع الجهات المعنية، حيث يبلغ عدد المراقبين 284 مراقباً و 1763 عاملاً، قاموا بتنفيذ 11677 جولة رقابية و 5587 جولة إصحاح بيئي، مستخدمين 445 معدة وآلية مختلفة عملت على تطهير وتعقيم 6141 موقعاً، والعمل مستمر بتعاون الجهات المعنية والسكان لمكافحة الفيروس والحد من انتشاره.//انتهى//00:42ت م0192