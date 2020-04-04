الأحساء 10 شعبان 1441 هـ الموافق 03 أبريل 2020 م واسواصلت أمانة الأحساء تعزيز جهود الرقابة الشاملة لمنشآت الصحة العامة ومنافذ تقديم الأطعمة ومراكز المستلزمات الاستهلاكية، والتي تهدف للتأكد من تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية ضد انتشار فيروس كورونا المستجد (COVID19) انطلاقاً من خططها لحماية المجتمع وسلامة أفراده.وأكد المتحدث الرسمي للأمانة خالد بن محمد بووشل، أن الأمانة وبجهود البلديات الفرعية تُطبق إجراءات الوقاية على منشآت الصحة العامة كتطهير وتعقيم مرافق المنشأة وعربات التسوق، وتوفير معقمات الأيدي لقاصدي المنشأة والعاملين، والالتزام بعدم التزاحم داخل المحال والاقتصار على أعداد محددة بين فترة وأخرى، ووضع ملصقات أرضية في المنشأة لتوجيه الأفراد بضرورة وجود مسافة لا تقل عن متر واحد بين الفرد والآخركما تقوم الأمانة بأعمال التطهير والتعقيم والنظافة العامة في الطرقات والمباني والمرافق العامة والأحياء، وغسيل وتطهير حاويات وصناديق النفايات عبر استخدام الأجهزة الخاصة بعمليات الرش والتعقيم، وأعمال التنظيف الكنس والغسل الآلي للطرقات والأرصفة وجولات تعقيم الساحات والطرق التجارية وذلك بالتطهير عبر الأجهزة الرذاذية الخاصة بأعمال التطهير، إضافة إلى رش المبيدات الحشرية وتعقيم وتطهير واجهات المنازل في الأحياء الغير مخدومة بالصرف الصحي، مؤكداً على توسيع نطاق تنفيذ الخطط الاحترازية بمجال أشمل أثناء الفترة الممتدة لمنع التجوّل.وأضاف بووشل، أن الفرق الرقابية بالأمانة نفذت خلال الفترة الماضية 1800 جولة ميدانية على أكثر من 16 ألف منشأة تجارية من مختلف الأنشطة، أسفرت عن تحرير 466 مخالفة، ومصادرة 3000 كيلوجرام من المواد الغذائية الغير مطابقة للاشتراطات الصحية، وفق اللائحة البلدية.// انتهى//.00:45ت م0194