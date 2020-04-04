واشنطن 10 شعبان 1441 هـ الموافق 03 ابريل 2020 م واسأغلقت المؤشرات الرئيسة لسوق الأسهم الأمريكية اليوم جلسة التداول منخفضة في ظل مخاوف من تباطؤ اقتصادي عميق.وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول منخفضاً 360.91 نقطة، أو 1.69 بالمئة، إلى 21052.53 نقطة، فيما سجل المؤشر ستاندرد آند بورز500 انخفاضاً 38.25 نقطة، أو 1.51 بالمئة، إلى 2488.65 نقطة.وهبط المؤشر ناسداك المجمع 114.23 نقطة، أو 1.53 بالمئة، ليغلق عند 7373.08 نقطة.// انتهى //00:45ت م0195