الأمم المتحدة 10 شعبان 1441 هـ الموافق 03 إبريل 2020 م واسأدان أعضاء مجلس الأمن بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الشنيع والجبان الذي وقع في 23 مارس في بوما في تشاد، وأسفر عنه مقتل ما لا يقل عن 98 جندياً وجرح 47 آخرين، والهجوم على مركبات عسكرية بالقرب من غونيري في ولاية يوبي نيجيريا في نفس اليوم، مما أسفر عن مقتل 47 جندياً على الأقل.وأعرب البيان الصادر عن أعضاء مجلس الأمن عن عميق تعاطفهم وتعازيهم لأسر الضحايا وحكومتي تشاد ونيجيريا، متمنين الشفاء العاجل والكامل للمصابين، مجدداً التأكيد على أن الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره يشكل أحد أخطر التهديدات للسلم والأمن الدوليين.// انتهى //00:48ت م0196